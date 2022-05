Resultado da Mega-Sena 2480 de hoje, quarta-feira (11/05)

Confira as dezenas premiadas no Resultado da Mega-Sena 2480

A Mega-Sena pode formar mais um milionário nesta quarta-feira, 11 de maio. Para isso, o apostador deve cravar as seis dezenas sorteadas no resultado da Mega-Sena 2480.

Neste concurso, promovido hoje pela Caixa Econômica Federal, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, será disputado um prêmio de R$ 27 milhões. Por ser um certame com final de numeral 0, há um montante acumulado dos cinco sorteios passados integrando a premiação desta noite. E aí, preparado para conferir se ficou milionário?

Se um jogador vencer o prêmio principal sozinho e decidir aplicar toda a quantia na poupança, ele irá ser recompensado com cerca de R$ 157 mil como primeiro rendimento mensal.

Números da Mega-Sena: divulgados em breve.

Veja aqui o resultado da Mega-Sena 2480

Se você fez algum jogo para tentar acertar o resultado da Mega-Sena 2480, pode anotar as dezenas premiadas a seguir: divulgadas em breve.

O sorteio foi transmitido através do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal. A Mega Sena tem seus certames disputados duas vezes por semana, nos dias de quarta e sábado. Apenas em casos especiais, avisados com antecedência pela Caixa, o concurso ocorre em três oportunidades semanais.

Ganhadores do último sorteio da Mega-Sena

No certame do último sábado, dia 7 de maio, um jogador do Rio de Janeiro, mais precisamente da cidade de Vassouras, foi contemplado como único ganhador. Ele levou um prêmio de aproximadamente R$ 4,5 milhões. No mesmo dia, 90 jogos cravaram cinco dezenas e, cada um, levou para casa mais de R$ 26 mil. Já na quadra, faixa de apostas em que quatro dezenas são acertadas, foram quase 6 mil pessoas vencedoras. Os números sorteados foram 10-15-17-20-21-35.

Mega da Virada

É bem verdade que ainda faltam mais de sete meses para a chegada da tão famosa Mega da Virada. O sorteio mais importante promovido pela Caixa Econômica ocorre sempre no último dia de cada ano, em 31 de dezembro. Mas, você sabia que a cada concurso realizado, um montante é somado na arrecadação da Mega da Virada?

Pois é, até o sorteio de sábado 7 de maio, mais de R$ 47 milhões já haviam sido reservados para a premiação da virada do ano, segundo o site da Caixa. Levando-se em conta que 2022 não chegou nem na metade, muito dinheiro ainda deve acrescentado na soma até o final do ano.

Está faltando checar o resultado de algum sorteio passado da Mega-Sena? Então, acesse o DCI e consulte os concursos passados das Loterias Caixa.