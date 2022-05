Resultado da Mega-Sena 2481: prêmio acumula e vai a R$ 45 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do resultado da Mega-Sena 2481 e o prêmio vai a R$ 45 milhões para o próximo sorteio, previsto para quarta-feira, 18 de maio. Embora ninguém tenha levado a premiação principal, o concurso registrou ganhadores nas faixas inferiores.

Veja aqui o resultado da Mega-Sena 2481

As seis dezenas premiadas no resultado da Mega-Sena 2481 foram: 01-08-21-27-36-37.

Detalhamento da premiação

6 acertos – Não houve ganhadores

5 acertos – 72 apostas ganhadoras, R$ 62.081,21

4 acertos – 5.710 apostas ganhadoras, R$ 1.118,30

O evento ocorreu às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Caixa Econômica Federal. Veja como foi aqui abaixo:

Resgate do prêmio no resultado da Mega-Sena 2481

Depois de conferir o resultado da Mega-Sena 2481 neste sábado, você segue na mesma ou virou um milionário?

Independente de qual tenha sido a sua faixa no resultado da Mega-Sena 2481, vale a pena saber como recolher um prêmio conquistado na Mega. Saiba que tudo vai depender do valor ganho.

Na maioria doa casos, os apostadores conseguem resgatar o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ​ou nas agências da Caixa. Porém, se o prêmio bruto passar da marca de R$ 1.903,98, o ganhador só vai poder fazer o resgate nas agências da Caixa. Para isso, terá que apresentar um comprovante de identidade original com o CPF e o recibo de aposta original com as dezenas premiadas.

Prazo para buscar o prêmio da Mega-Sena

Depois da sua data de comparecimento na agência da Caixa, será contado um período de no mínimo dois dias úteis para ser feito o depósito de valores iguais ou acima de R$ 10.000,00.

Por fim, fique ciente de que qualquer prêmio das Loterias Caixa tem um tempo específico para ser recolhido. Este prazo é de 90 dias. Nos casos em que o vencedor não faz o saque, o valor é encaminhado para o Tesouro Nacional usar no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Se ainda não conferiu os sorteios anteriores ao resultado da Mega-Sena 2481, confira clicando aqui.