Resultado da Mega Sena 2504, concurso de quarta-feira (27/07)

Os números do resultado da Mega Sena 2504 serão sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) às 20 horas de quarta-feira, dia 27 de julho de 2022 (27/07/2022). Todas as dezenas do prêmio de R$ 3 milhões você confere abaixo.

Os números que formam o Resultado da Mega Sena, concurso 2504, foram:

Para ganhar o prêmio principal do resultado da Mega-Sena de quarta-feira, os apostadores precisam acertar as seis dezenas do sorteio. Mas, quem não conseguir adivinhar todas as dezenas também pode receber receber uma quantia se tiver feito cinco ou quatro acertos.

Como sacar o prêmio da Mega Sena

Caso você seja o apostador sortudo desta quarta-feira, 27, há duas opções para receber o prêmio da Mega-Sena. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Contudo, é importante destacar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.