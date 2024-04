Resultado da Mega-Sena 2709: ganhadores de hoje, sábado (06)

O resultado da Mega-Sena 2709 de sábado, dia 6 de abril de 2024, será sorteado a partir das 20h. O prêmio da loteria está acumulado em R$ 17,5 milhões.

Resultado da Mega-Sena 2709

Veja o resultado da Mega-Sena hoje em tempo real no DCI, transmitido pela Caixa.

Os números sorteados são:

Ganhadores do resultado da Mega Sena

Todos os resultados da Mega-Sena, e das demais modalidades, podem ser consultados em nossa página de loterias.

Os apostadores que tiverem tentado a sorte com jogos simples de seis números precisam ter escolhido todas as dezenas sorteadas. Já quem participou do sorteio da concorrendo com mais dezenas em uma mesma aposta precisam verificar se os números premiados estão dentro do grupo selecionado.

Também fatura acertando parcialmente o resultado da Mega-Sena (cinco ou quatro dezenas). As quantias são menores e variam dependendo da faixa e quantidade de ganhadores em cada uma delas.

A probabilidade de acertar o resultado da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões com a apostas simples de seis dezenas. Para aumentar a chance de ganhar o prêmio, os apostadores precisavam registrar mais jogos ou concorrer com mais de seis números.

Resultado das loterias de hoje

Hoje, 6, serão realizadas as extrações de quatro loterias, contando o resultado da mega-sena de sábado.

Milionária

A +Milionária Federal, nova modalidade lotérica promovida pela Loterias Caixa, vai oferecer um prêmio de, no mínimo, R$ 98.000.000,00.

Quina

A loteria mais antiga da Caixa tem prêmio estimado em R$ 700 mil

Lotofácil

O sorteio de sábado pode pagar até R$ 1,7 milhão hoje.

Timemania

A loteria tem prêmio de R$ 1.200.000,00.

Dia de Sorte

A premiação da loteria desse sábado é estimada em R$ 3.300.000,00.

Veja também

Resultado da loteria federal