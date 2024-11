Resultado da Mega-Sena 2799 e quem ganhou hoje sábado (23/11/14)

Premiação principal pode chegar a R$ 18 milhões para quem acertar as seis dezenas da aposta.

Dia de sorteio do resultado da Mega-Sena de sábado, concurso de 2799 do dia 23 de novembro. Os números serão sorteados por volta das 20h e o prêmio está acumulado em R$ 18 milhões – quem sabe você será o sortudo.

Resultado da Mega-Sena de sábado

Os números sorteados na Mega-Sena concurso 2799 de hoje foram: resultado em breve.

>> Como aumentar a chance de ganhar na Mega

Ganhadores da loteria

Todos os resultados da Mega-Sena e das demais modalidades podem ser consultados em nossa página de loterias.

A chance de ganhar na Mega-Sena é de 50 milhões aproximadamente, multiplicado por R$ 4,50 (o preço da cartela simples), resulta em 225 milhões de reais para todas as combinações possíveis. Mas como os jogos vão sendo sempre diferentes, a probabilidade de ganhar na loteria no fim é sempre a mesma.

Como receber o prêmio? Os sortudos terão o prazo de 90 dias corridos para resgatar o valor em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena de sábado conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Tudo isso pode ajudar na hora de aumentar as chances de ganhar, mas lembrando que a sorte mesmo é do apostador.

Últimos resultados da Mega-Sena

Aqui estão os dez últimos resultados da Mega-Sena:

Concurso Data Números Sorteados 2798 19/11/2024 03, 09, 18, 54, 59, 60 2797 16/11/2024 01, 03, 15, 25, 45, 52 2796 13/11/2024 03, 06, 14, 33, 55, 58 2795 09/11/2024 13, 16, 33, 43, 46, 55 2794 07/11/2024 03, 09, 14, 20, 28, 52 2793 05/11/2024 07, 09, 25, 37, 57, 59 2792 01/11/2024 16, 22, 33, 34, 49, 59 2791 29/10/2024 02, 03, 11, 25, 37, 43 2790 26/10/2024 29, 32, 40, 42, 49, 58 2789 24/10/2024 03, 17, 18, 19, 20, 55

Esses resultados são baseados nas informações disponíveis até 23 de novembro de 2024. Para verificar os resultados mais recentes ou obter mais detalhes, recomendamos consultar o site oficial das Loterias da Caixa Econômica Federal.

>> quanto rendem R$ 600 milhões na poupança