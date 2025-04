Resultado da Mega-Sena 2853 em tempo real no terça-feira: veja números

Dia de sorteio do resultado da Mega-Sena de terça-feira, concurso de 2853. Os números serão sorteado pelas Loterias Caixa às 20h e o prêmio está acumulado em R$ 45 milhões – quem sabe você será o sortudo. As dezenas serão reveladas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e os apostadores podem acompanhar quem ganhou a Mega Sena em tempo real no DCI.

RESULTADO DA MEGA SENA: 04-18-23-48-53-56

Teve ganhador da Mega-Sena de hoje?

O sorteio do concurso 2853, dia 15 de abril, será realizado a partir das 20 horas. As loterias da Caixa vão transmitir a extração dois seis números em tempo real, e em seguida os apostadores saberão quem são os ganhadores da Mega-Sena de hoje.

Todos os resultados da Mega-Sena e das demais modalidades podem ser consultados em nossa página de loterias. Os apostadores que tiverem tentado a sorte com jogos simples de seis números precisam ter escolhido todas as dezenas sorteadas. Já quem participou do sorteio da concorrendo com mais dezenas em uma mesma aposta precisam verificar se os números premiados estão dentro do grupo selecionado.

Veja aqui o resultado da federal

Quanto rende 45 milhões na poupança 2025?

Se um único apostador da Mega Sena 2853 conseguir faturar os R$ 45 milhões e aplicar a quantia na Poupança, o rendimento mensal será de aproximadamente R$ 258,9 mil, considerando a taxa Selic atual de 14,25% ao ano.

A poupança, também chamada de “caderneta de poupança”, é uma reserva financeira, guardada para uma finalidade futura, com rentabilidade definida por lei e que varia de acordo com a taxa Selic. É o mais indicado para o investidor conservador, que não está disposto a correr riscos.

Quase todos os bancos comerciais oferecem essa modalidade de investimento e não é preciso ser correntista para investir. Basta comparecer a uma agência bancária portando os seguintes documentos e suas respectivas cópias: CPF, documento de identidade e comprovante de residência.

Qual o próximo concurso da Mega Sena?

O próximo concurso da Mega Sena vai correr na quinta-feira, 17 de abril, e a comercialização das apostas no aplicativo e no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br) devem abrir ainda neste sábado. Além disso, os apostadores também conseguem jogar nas casas lotéricas.

Os jogos custam a partir de R$ 5 e não há limite de cartelas por apostador, que pode escolher entre 6 e 15 números.

A probabilidade de uma pessoa ganhar o prêmio principal da Mega-Sena acertando as seis dezenas com o jogo simples é de uma em mais de 50 milhões. Mas a modalidade também premia apostas que acertam cinco e quatro números e, nessas faixas, a chance aumenta para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.