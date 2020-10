Nenhuma apostas acertou o resultado da Mega-Sena de ontem (10), concurso 2307, e o prêmio de R$ 3 milhões acumulou. Os números sorteados foram: 16-33-38-46-53-55.

O próximo sorteio da Mega-Sena concurso 2308, previsto para a próxima quarta-feira , 14 de outubro, na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 6,5 milhões. A aposta simples de seis números sai por R$ 4,50.

Como apostar no próximo sorteio da Mega-Sena?

Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio do concurso 2.308. Clientes da Caixa podem fazer as apostas pelo computador, tablet ou celular. Para isso, é necessário ser maior de 18 anos e ter conta corrente no banco.

A chance de se acertar as seis dezenas da Mega-Sena com um jogo simples é de uma em 50.063.860 possibilidades de combinações. Os sorteios são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

5 maiores prêmios dos concursos regulares da Mega

1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89

1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52

1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96

1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27

1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49

Probabilidade

A chance de acertar o resultado da Mega-Sena de ontem com um jogo simples, de seis números, era de uma em 50 milhões, aproximadamente, segundo a Caixa. Entretanto, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números.

