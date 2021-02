Uma aposta de Mirassol D’Oeste acertou sozinha o resultado da Mega-Sena de ontem (03), concurso 2341, e ganhou R$ 25 milhões. Nas demais faixas de premiação, também houve acertadores parciais dos seis números.

Marcaram cinco acertos, 59 apostas, que ganharam cerca de R$ 48 mil cada. Na última faixa, 3,5 mil pessoas cravaram quatro dezenas e conseguiram R$ 1,1 mil.

Qual foi o resultado da Mega-Sena de ontem?

O resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2341: 04 09 31 32 42 46.

Como receber o prêmio da Mega-Sena?

Para resgatar o prêmios de até R$ 1.903,98 da Mega-Sena de ontem, o apostador pode ir em uma casa lotérica ou agência da Caixa. Mas, se o valor maior, somente será permitido receber em agências da Caixa com: R.G, C.P.F e o bilhete original premiado.

Probabilidade

A chance de acertar as seis dezenas do resultado da Mega-Sena de ontem com um jogo simples era de uma em 50.063.860. Essa modalidade é a mais difícil de acertar de acordo com as Loterias Caixa.

Quando será o próximo sorteio?

O próximo concurso, 2342, da Mega-Sena está previsto para sábado (06) e pode pagar o prêmio de R$ 2,5 milhões. Os jogos devem ser registrados nas lotéricas, aplicativo ou então no site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br) até às 19h.

O sorteio será realizado às 20h no Espaço Loteria Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa.