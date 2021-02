Resultado da Mega-Sena de ontem (17/02), concurso 2345; confira

Os números do resultado da Mega – Sena de ontem, quarta-feira (17), não foram marcados em nenhuma aposta do concurso 2345. Dessa forma, o prêmio de R$ 29 milhões aumentou para R$ 34 milhões e pode sair no próximo sorteio.

As dezenas foram sorteadas às 20h no Espaço Loteria Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa.

Resultado da Mega – Sena de ontem

Confira as dezenas do resultado da Mega – Sena de ontem: 07 16 19 22 28 55.



Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo concurso da Mega – Sena, previsto para sábado (20), pode pagar o prêmio de R$ 34 milhões . Os jogos devem ser registrados nas lotéricas, aplicativo ou então no site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br) até às 19h.

Probabilidade

A chance de se acertar as seis dezenas do resultado da Mega – Sena de ontem com um jogo simples é de uma em 50.063.860. Entretanto, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso: fizer diferentes combinações de números; ou acrescentar dezenas na mesma aposta.

