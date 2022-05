Resultado da Mega-Sena de ontem, quarta-feira, concurso 2478

Uma aposta acertou o resultado da Mega-Sena de ontem, quarta-feira (4), concurso 2478, e ganhou o prêmio acumulado de R$ 58 milhões. Nas demais faixas também foram distribuídas premiações; 196 apostas fizeram 5 acertos e ganharam R$ 27.088,07 e 10.963 apostas ganhadoras acertaram 5 dezenas e levaram R$ 691,84, cada.

O próximo sorteio da Mega-Sena concurso 2479 está previsto para sábado, 7 de maio, a partir das 20h (horário de Brasília). Os apostadores devem registrar os jogos em lotéricas, aplicativo ou no site da Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Resultado da Mega-Sena de ontem

Confira as dezenas da Mega-Sena concurso 2478 de ontem: 02-17-23-28-39-46

Resultado de todas as loterias sorteadas na quarta-feira

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado da Mega-Sena de ontem era de uma em mais de 50 milhões com a apostas simples de seis dezenas. Para aumentar a chance de ganhar o prêmio, os apostadores precisavam registrar mais jogos ou concorrer com mais de seis números.

Transmissão

O sorteio do resultado da Mega-Sena de ontem e das demais modalidades das Loterias Caixa foi transmitido ao vivo no canal da Caixa no Youtube e na página Loterias Caixa do Facebook.

