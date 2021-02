Resultado da Mega-Sena de ontem (20/2), concurso 2346

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2346. Os números do resultado são: 04 – 58 – 03 – 40 – 11 – 42. Como ninguém acertou o resultado do sorteio, o prêmio acumulou em R$ 42 milhões para o próximo sorteio.

As dezenas foram sorteadas no Espaço Loteria Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa.

Resultado da Mega-Sena de ontem

Como não teve nenhum acertador na faixa principal, o prêmio do resultado da Mega-Sena de ontem acumulou para o próximo sorteio e agora vale R$ 42 milhões.

Os prêmios de menor valor, no entanto, saíram para diversos apostadores de todo o Brasil. Na quina do jogo, 53 apostas levaram o prêmio de R$ 64.466,74. Já na quadra, 4.812 apostas ganharam R$ 1.014,35.

5 acertos – 53 apostas ganhadoras, R$ 64.466,74;

4 acertos – 4.812 apostas ganhadoras, R$ 1.014,35.

Para assistir aos demais sorteios da Mega-Sena, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para ocorrer na quarta-feira, dia 24 de fevereiro, às 20 horas. O prêmio do concurso será de R$ 42 milhões. Os jogos devem ser registrados nas lotéricas, aplicativo ou então no site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br) até às 19h.

Para apostar basta investir o valor mínimo no bilhete, que é de R$ 4,50, e selecionar os 6 números que irão compor o volante. É possível aumentar a quantidade de números por aposta, no entanto, o valor do jogo também sobe.

O valor arrecadado com o concurso da Mega-Sena não é totalmente revertido em prêmio para o ganhador. Parte do montante é repassada ao governo federal para investimentos nas áreas de saúde, educação, segurança, cultura e esporte.

Além disso, há despesas de custeio do concurso, imposto de renda e outros, que fazem com que o prêmio bruto corresponda a 46% da arrecadação. Dessa porcentagem: