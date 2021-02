Resultado Mega-Sena 2342: prêmio acumula e sobe para R$ 7,5 milhões

Ninguém acertou as 6 dezenas sorteadas no resultado da Mega-Sena 2342 deste sábado (06). Com isso, sem ganhadores na faixa principal, o prêmio do concurso subiu para R$ 7,5 milhões no próximo sorteio.

Os números sorteados no resultado da Mega-Sena 2342 foram: 20 24 17 27 40 60.

Teve ganhador na Mega-Sena 2342 de hoje?

Ninguém conseguiu ganhar na faixa principal da Mega-Sena de hoje. O sorteio, no entanto, pagou diversos outros prêmios nas demais faixas.

Na quina do sorteio, 35 apostas ganharam R$ 51.441,93. Já na quadra, 2.233 apostas levaram R$ 1.151,85.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Os apostadores que ficaram interessados no prêmio de R$ 7,5 milhões do próximo sorteio da Mega-Sena já podem fazer as suas apostas. O concurso será no dia 10 de janeiro, às 10h. A aposta simples custa R$ 4,50.

Na Mega-Sena é possível selecionar no mínimo 6 números (aposta simples) e no máximo 15 dentro do volante. Para jogar, basta ir até uma lotérica ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Segundo a Caixa, a Mega-Sena é uma das modalidades mais difíceis de ganhar. A probabilidade de uma aposta simples cravar os seis números do é de uma em cerca de 50 milhões.

Contudo, nas faixas menores de premiação, de acerto parcial do resultado, as chances de faturar um valor no resultado da Mega-Sena aumentam. Confira: