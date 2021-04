Resultado da Mega-Sena 2357 [31/03/21]; prêmio é de R$ 2,5 milhões

O resultado da Mega-Sena 2357 de hoje, quarta-feira 31/03/21, poderia pagar um prêmio de R$ 2,5 milhões para quem acertasse as 6 dezenas do jogo. Ganhava também quem acertasse quatro ou cinco números. O sorteio ocorreu no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Veja os números do ganhador: 19-28-30-34-40-51.

Resultados da Mega-Sena 2357 de hoje

As Loterias Caixa realizou hoje o sorteio do concurso 2357 da Mega-Sena, a modalidade mais concorrida do país. Veja os números sorteados.

Com quantos números ganha na Mega-Sena?

Os apostadores que acertarem quatro, cinco ou seis dezenas do resultado da Mega-Sena 2357 fatura prêmios na modalidade. Cada faixa recebe uma porcentagem do valor arrecadado para ser distribuído entre os acertadores.

Premiação

O prêmio bruto da Mega-Sena 2357 corresponda a 46% da arrecadação total do concurso. O valor é distribuído da seguinte maneira:

35% entre os acertadores dos 6 números (sena);

19% entre os acertadores de 5 números (quina);

19% entre os acertadores de 4 números (quadra);

22% ficam acumulados para os acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulado para a primeira faixa – sena – da Mega da Virada.

Se não houver acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Quais são os dias do sorteio da Mega-Sena?

Os sorteios da Mega-Sena ocorrem às quartas-feiras e aos sábados, sempre às 20 horas, de acordo com o horário de Brasília.

Dias: quarta-feira e sábado

Horário: 20 horas

Como receber o prêmio da Mega-Sena concurso 2357?

O prêmio da Mega-Sena concurso 2357 pode ser resgatado em lotéricas ou agências da Caixa se for menor que R$ 1.332,78,. Para valores maiores, o apostador só consegue retirar agências da Caixa mediante apresentação do R.G, C.P.F e bilhete premiado. Além disso, é importante lembrar que os prêmios das Loterias Caixa tem data de validade de até 90 dias após o resultado do sorteio.

