Resultado da Mega-Sena de ontem (03/03), concurso 2349; confira

Uma aposta de Curitiba, no Paraná, cravou as dezenas do resultado da Mega-Sena de ontem (03), concurso 2349, e o prêmio acumulou. O sorteio foi realizado às 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Loterias Caixa.

Já nas faixas menores de premiação, 59 jogos marcaram cinco dezenas, faturando R$ 25,5 mil, e outros 3,1 mil acertaram quatro números, recebendo R$ 684.

Resultado da Mega – Sena de ontem

Confira as dezenas do resultado da Mega – Sena de ontem: 05 10 25 32 49 54 .

As apostas que marcaram seis e cinco acertos devem fazer o resgate do prêmio em agências da Caixa, sendo necessário o R.G, C.P.F e o bilhete original. Os jogos que acertaram quatro dezenas podem retirar o valor em agências da Caixa e casa lotéricas.

O prazo para receber o prêmio da Mega-Sena de ontem é de 90 dias corridos. Os valores maiores que R$ 10 mil levam até dois dias, a partir da data de apresentação do bilhete, para serem pagos.

Probabilidade

A chance de se acertar as seis dezenas do resultado da Mega – Sena de ontem com um jogo simples era de uma em 50.063.860. Entretanto, a probabilidade de acertar só aumenta se o apostador fizer diferentes combinações de números ou acrescentar dezenas na mesma aposta.

7 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 7.151.980;

8 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.787.995;

9 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 595.998;

10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 238.399;

11 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 108.363;

12 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 54.182;

13 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 29.175;

14 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 16.671;

15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 10.003;

Próximo sorteio da Mega-Sena

Para quem não faturou com o resultado da Mega-Sena de ontem, o próximo concurso, previsto para sábado (06), será o de número 2350 e pode entregar o prêmio especial de R$ 22 milhões. O alto valor é referente ao acumulado nos concursos anteriores para ser entregue no de final 0.

Os jogos devem ser registrados nas lotéricas, aplicativo ou então no site da Loterias Caixa (http://www.loterias.caixa.gov.br) até às 19h. Se o apostador optar por jogar em um dos canais eletrônicos, o valor mínimo de compra permitido é de R$ 30.