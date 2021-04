Resultado da Mega-Sena de ontem [08/04/21], concurso 2360; confira

O resultado da Mega-Sena de ontem [08], concurso 2360, não teve ganhador e o prêmio acumulou para R$ 27 milhões O sorteio foi transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa.

As dezenas do resultado da Mega-Sena de ontem foram: 10-15-21-24-29-45.

Resultado da Mega-Sena de ontem

Nas faixas menores de acerto, a modalidade entregou prêmios:

5 acertos – 36 apostas ganhadoras, R$ 58.470,79;

4 acertos – 3.646 apostas ganhadoras, R$ 824,75;

Acompanhe a Mega-Sena também em Loterias Caixa.

Como receber os prêmios?

As apostas que marcaram cinco acertos devem fazer o resgate do prêmio em agências da Caixa, sendo necessário o R.G, C.P.F e o bilhete original. Os jogos que acertaram quatro dezenas podem retirar o valor em agências da Caixa e casa lotéricas.

O prazo para receber o prêmio do resultado da Mega-Sena de ontem é de 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio. Os valores maiores que R$ 10 mil levam até dois dias, a partir da data de apresentação do bilhete, para serem pagos.

Próximo sorteio da Mega-Sena

Para quem não faturou com o resultado da Mega-Sena de ontem, o próximo concurso, previsto para sábado [09], será o de número 2361 e pode entregar o prêmio acumulado de R$ 27 milhões.

Os jogos devem ser registrados nas lotéricas, aplicativo ou então no site das Loterias Caixa (www.loterias.caixa.gov.br) até às 19h. Se o apostador optar por jogar em um dos canais eletrônicos, o valor mínimo de compra permitido é de R$ 30. Dessa forma é necessário fazer mais apostas, adicionar números ou tentar a sorte em outras modalidades também.