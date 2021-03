Sorteio da Mega-Sena acumulada pode pagar R$ 32 milhões no sábado

Acumulada há duas rodadas, o sorteio da Mega-Sena pode pagar até R$ 32 milhões no prêmio principal para quem acertar as seis dezenas do concurso 2352, que será realizado no sábado 13/03/2021. O sorteio será realizado a partir das 20h, no horário de Brasília.

Na última quarta-feira (10), nenhuma aposta acertou os seis números do sorteio da Mega-Sena. As dezenas sorteadas foram: 19 – 22 – 35 – 41 – 47 – 49.

Como jogar no sorteio da Mega-Sena?

Para participar do sorteio da Mega-Sena 2352, os jogos devem ser registrados até às 19h tanto em casas lotéricas. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50.

Os apostadores também têm a opção de registrar suas apostas de qualquer local e a qualquer hora pela internet no site http://www.loteriasonline.caixa.gov.br. Nele é preciso fazer um cadastro com nome completo, CPF, nome da mãe, data de nascimento, e-mail e senha (com apenas números). Posteriormente é pedido sexo, CEP e telefone celular. Para participar desta aposta online, a pessoa tem que ser maior de 18 anos, possuir CPF válido e cartão de crédito.

Premiação da loteria

A partir de quatro números acertados, os apostadores já ganham prêmio. Ou seja, dá para ganhar dinheiro com o sorteio da Mega-Sena 2352 mesmo sem marcar as seis dezenas do resultado. Entretanto, o valor não será tão alto quanto o da faixa principal:

35% do prêmio bruto vai para os acertadores da sena;

19% vai, assim, para os acertadores da quina;

19% também são distribuídos para os acertadores da quadra.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Caso tire a sorte grande, o apostador precisa ficar atento aos prazos para não perder o prêmio. O prazo é de 90 dias após a data do sorteio. Passado o prazo prescricional, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

