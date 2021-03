Mega-Sena 2355 não tem ganhador e prêmio vai a R$ 27 milhões

Nenhuma aposta acertou o resultado da Mega-Sena 2355 e o prêmio acumulou para R$ 27 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

Na segunda faixa de premiação, 29 apostas marcaram cinco dezenas e conseguiram R$ 78,4 mil. Já na última faixa, de quatro acertos, 2 mil apostas ganharam R$ 1,6 mil.

Resultado da Mega-Sena 2355

Veja as dezenas do resultado da Mega-Sena 2355: 07 30 31 41 50 56.

6 acertos – Não houve ganhadores;

Não houve ganhadores; 5 acertos – 29 apostas ganhadoras, R$ 78.428,97;

4 acertos – 2.014 apostas ganhadoras, R$ 1.613,30;

Próximo sorteio da Mega-Sena

Para participar do próximo sorteio da Mega-Sena 2356, que será realizado no sábado (27), já é possível registrar os jogos tanto nas lotéricas, quanto no online: aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Até às 19h, uma hora antes do sorteio, a Caixa fará a comercialização das apostas.

O jogo simples com seis dezenas sai por R$ 4,50, mas os jogadores selecionar mais dezenas em uma mesma aposta para aumentar a chance de ganhar. O jogador que preferir tentar a sorte apostando com o bolão, a cota não saíra por menos de R$ 5.

A probabilidade de ganhar na modalidade com uma aposta simples de seis dezenas é de uma em mais de 50 milhões. De acordo com a Caixa, a Mega-Sena é a loteria mais difícil de ganhar o prêmio principal.

No canal do Youtube da Caixa ou página do Facebook das Loterias Caixa, os jogadores poderão acompanhar a transmissão do sorteio ao vivo.

Acompanhe as loterias no DCI