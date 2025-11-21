Loterias

Quina, Lotofácil e loterias de sexta: horário e prêmio de hoje (21/11/25)

Sorteios começam às 21h

Escrito por Anny Malagolini
As Loterias da Caixa estão de volta nesta sexta-feira, 21 de novembro de 2025, com o sorteio da Lotofácil, Quina e demais modalidades. A extração acontece após o adiamento das extrações em razão do feriado. Com disso, as premiações acumuladas passam dos R$ 14 milhões.

Que horas é o sorteio das loterias hoje

Hoje, sexta-feira, de acordo com o cronograma oficial das Caixa Econômica Federal para as loterias, está prevista extração para as seguintes modalidades:

Lotofácil: o concurso 3543 da loteria pode pagar até R$ 1,8 milhão para quem acertar os 15 números sorteados. Extração corre às 21h.

Quina: a loteria tem prêmio estimado em R$ 5.000.000,00. Sorteio será às 21h.

Dupla Sena: o concurso 2889 tem uma premiação de R$ 750.000,00. Seus sorteios às segundas, quartas e sextas. Sorteio será às 21h.

Lotomania: hoje tem o concurso 2852 que pode premiar um apostador com R$ 1.000.000,00. Sorteio será às 21h.

Super Sete: chance de mudar de vida com a loteria que está acumulada em R$ 5.200.000,00. Sorteio será às 21h.

Em casas lotéricas, no aplicativo Loterias Caixa ou no site (www.loteriasonline.caixa.gov.br), dá para registrar apostas para o próximo concurso de cada modalidade.

