Confira o resultado da Quina 7048 hoje: concurso dia 11/06/2026

Sorteio dessa quarta é às 21h em São Paulo - DCI

A Quina concurso 7048 promete movimentar os apostadores nesta quinta-feira, 11 de junho, com prêmio acumulado de R$ 11,5 milhões. O sorteio acontece a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão dos números pela Caixa Econômica Federal. Para levar o valor principal, é preciso acertar as cinco dezenas sorteadas.

Resultado da Quina 7048

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7048 são: 09-25-34-56-70

Ganhadores da loteria

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

Veja também: números da Quina de São João que mais saíram