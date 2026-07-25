Quina

Novo sorteio da Quina vai pagar R$ 22 milhões

Sorteio será realizado em novo horário

Escrito por Anny Malagolini
Novo sorteio da Quina DCI
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O concurso da Quina acumulou novamente e deixou o prêmio principal ainda maior para o próximo sorteio. Para o próximo concurso da Quina 7075, marcado para este domingo, 26 de julho, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio de R$ 22 milhões para quem acertar os 5 números.

Próximo sorteio da Quina

Para o próximo concurso da Quina, marcado para este domingo, 26 de julho, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio de R$ 22 milhões para quem acertar todos os números.

O sorteio será realizado a partir das 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa.

Para participar do próximo concurso, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante da Quina. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50.

A probabilidade de acertar as cinco dezenas com uma aposta mínima é de 1 em 24.040.016. Quanto mais números escolhidos, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

Probabilidade

Quantidade de
números jogados		Valor de apostaProbabilidade de acerto (1 em…)
QuinaQuadraTernoDuque
53,0024.040.01664.10686636
618,004.006.66921.65844525
763,001.144.7639.40926118
8168,00429.2864.77016814
9378,00190.7942.68711512
10756,0095.3961.635829
111.386,0052.0351.056628
122.376,0030.354714487
133.861,0018.679502386
146.006,0012.008364315,8
159.009,0​08.005271255,2

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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