Novo sorteio da Quina vai pagar R$ 22 milhões

O concurso da Quina acumulou novamente e deixou o prêmio principal ainda maior para o próximo sorteio. Para o próximo concurso da Quina 7075, marcado para este domingo, 26 de julho, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio de R$ 22 milhões para quem acertar os 5 números.

Próximo sorteio da Quina

Para o próximo concurso da Quina, marcado para este domingo, 26 de julho, a estimativa da Caixa Econômica Federal é de um prêmio de R$ 22 milhões para quem acertar todos os números.

O sorteio será realizado a partir das 11h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio nas casas lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa.

Para participar do próximo concurso, o apostador deve escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis no volante da Quina. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 2,50.

A probabilidade de acertar as cinco dezenas com uma aposta mínima é de 1 em 24.040.016. Quanto mais números escolhidos, maiores são as chances de ganhar, mas o valor da aposta também aumenta.

Probabilidade