Quina

Confira o resultado da Quina 7049 hoje: concurso dia 12/06/2026

Sorteio começa às 21h

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 7049 DCI

Nesta sexta-feira, a Quina concurso 7049 promete movimentar os apostadores com prêmio acumulado de R$ 13 milhões. O sorteio acontece a partir das 21h, pelo horário de Brasília, com transmissão dos números pela Caixa Econômica Federal. Para levar o valor principal, é preciso acertar as cinco dezenas sorteadas.

Resultado da Quina 7049

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7049 são: 09-14-25-44-67

Ganhadores da loteria

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

Veja também: números da Quina de São João que mais saíram

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Confira o resultado da Quina 7048 hoje: concurso dia 11/06/2026

Confira o resultado da Quina 7047 hoje: concurso dia 10/06/2026

Confira o resultado da Quina 7046 hoje: concurso dia 09/06/2026

Resultado da Quina 7045: concurso de hoje, dia 08/06/2026

Resultado da Quina 7044: concurso dia 06/06/2026

Resultado da Quina 7043: concurso de hoje

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes