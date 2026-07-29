Confira resultado da Quina 7078 e os ganhadores de quarta

Confira resultado da Quina 7078 e os ganhadores de quarta

As Loterias Caixa sorteiam neste quarta-feira, 29 de julho, o resultado da Quina 7078, em São Paulo. O prêmio está estimado em R$ 26 milhões e pode sair para o apostador que acertar as cinco dezenas do concurso.

16-31-44-66-71

Resultado Quina 7078

Para faturar prêmio, os apostadores precisam acertar dois, três, quatro ou os cinco números sorteados no resultado da Quina. Confira o resultado: 16-31-44-66-71

O apostador que acertar o resultado da Quina 7078 poderá retirar prêmios de até R$ 2.259,20 em uma lotérica credenciada. Contudo, se a bolada for maior, o valor só poderá ser resgatado nas agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de documento oficial com CPF. O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio do concurso.

Quais são os dias dos jogos da Quina?

Os apostadores que quiserem tentar a sorte também no próximo concurso da Quina terão uma nova oportunidade no sábado. Os jogos da modalidade correm de segunda-feira a sábado, exceto em feriados nacionais.

As apostas simples podem ser feitas até as 20h30 do dia do sorteio nas lotéricas ou nos canais eletrônicos da Caixa. A aposta custa a partir de R$ 3, com cinco números, e pode chegar a R$ 9.009, com 15 dezenas marcadas.

Resultados anteriores da loteria de julho 2026

Resultado concurso 7066, sorteado na quarta-feira, 15 de julho de 2026: 12-14-30-47-76.

Resultado concurso 7065, sorteado na terça-feira, 14 de julho de 2026: 16-18-20-40-56.

Resultado concurso 7064, sorteado na segunda-feira, 13 de julho de 2026: 15-24-29-53-60.

Resultado concurso 7063, sorteado no sábado, 11 de julho de 2026: 09-36-55-61-79.

Resultado concurso 7062, sorteado na sexta-feira, 10 de julho de 2026: 15-19-42-50-63.

Resultado concurso 7061, sorteado na quinta-feira, 9 de julho de 2026: 19-49-59-60-71.

Resultado concurso 7060, sorteado na quarta-feira, 8 de julho de 2026: 02-19-27-38-69.

Resultado da Quina concurso 7059, sorteado na terça-feira, 7 de julho de 2026: 27-47-57-70-78.

Resultado da Quina concurso 7058, sorteado na segunda-feira, 6 de julho de 2026: 08-26-27-66-79.

Resultado da Quina concurso 7057, sorteado no sábado, 4 de julho de 2026: 34-38-47-63-75.

Resultado da Quina concurso 7056, sorteado na sexta-feira, 3 de julho de 2026: 28-41-43-50-57.

Resultado da Quina concurso 7055, sorteado na quinta-feira, 2 de julho de 2026: 07-20-22-38-66.

Resultado da Quina concurso 7054, sorteado na quarta-feira, 1º de julho de 2026: 02-11-34-63-68.