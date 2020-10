Nenhuma aposta acertou o resultado da Quina, concurso 5395, e o prêmio de R$ 13 milhões acumulou novamente. O sorteio da modalidade foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e transmitido ao vivo nas redes sociais da Caixa e RedeTV.

Confira o resultado da Quina 5395: 16-28-42-66-75.

De acordo com a Caixa: 91 apostas acertaram a quadra e conquistaram R$ 9,6 mil; 7.5 mil jogos marcaram no terno e vão receber R$ 174; e 195 mil jogadores marcaram no duque e ganharam R$ 3,74.

O próximo concurso da Quina, 5396, está previsto para esta quarta-feira (21), a partir das 20h. Quem acertar, então, as cinco dezenas sorteadas pode levar a bolada de R$ 15 milhões.

Como receber o prêmio da Quina?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios líquidos de até R$1.332,78 da aposta acertadora do resultado da Quina. Entretanto, se o valor do prêmio for maior, o ganhador deve ir até uma agência da Caixa e levar: bilhete premiado, R.G e C.P.F.

É importante ficar atento ao prazo de retirada do prêmio. O apostador só pode buscar seu prêmio até 90 dias depois da data do sorteio do concurso. Contudo, caso isso não aconteça, o valor será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Qual a chance de acertar o resultado da Quina?

A chance de acertar o resultado da Quina com a aposta simples de cinco dezenas é de uma em mais de 24 milhões. Entretanto, se a aposta tiver mais números, a probabilidade aumenta. Por exemplo: um jogo com 15 números (que é o máximo permitido), a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

