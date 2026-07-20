Quina acumulada pode pagar R$ 10,5 milhões nesta segunda-feira

A Quina está de volta nesta segunda-feira, dia 20 de julho, com um prêmio estimado em R$ 10,5 milhões para quem acertar as cinco dezenas do concurso 7070. A bolada acumulou após nenhum apostador levar a faixa principal no sorteio anterior e agora promete atrair milhares de jogos até o horário limite das apostas. O sorteio será realizado às 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo,

Como jogar na Quina?

Na Quina, o apostador escolhe de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acertar 2, 3, 4 ou 5 dezenas, sendo que o prêmio principal é destinado aos acertadores dos cinco números sorteados . As apostas podem ser registradas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas, pelo portal das Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial.

A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3. Quem deseja aumentar as chances de vitória pode marcar mais números no mesmo bilhete, embora o valor da aposta também aumente.

5 custam R$ 3,00

6 custam R$ 18,00

7 custam R$ 63,00

8 custam R$ 168,00

9 custam R$ 378,00

10 custam R$ 756,00

11 custam R$ 1.386,00

12 custam R$ 2.376,00

13 custam R$ 3.861,00

14 custam R$ 6.006,00

15 custam R$ 9.009,00

Quais são as chances de ganhar?

As probabilidades variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas. Na aposta simples, a chance de acertar os cinco números é de 1 em 24.040.016. Ao selecionar mais dezenas, as probabilidades aumentam significativamente.

5 1 em 24.040.016

6 1 em 4.006.669

7 1 em 1.144.763

8 1 em 429.286

9 1 em 190.794

10 1 em 95.396

11 1 em 52.035

12 1 em 30.354

13 1 em 18.679

14 1 em 12.008

15 1 em 8.005

Caso ninguém acerte as cinco dezenas novamente, o prêmio acumula para o próximo concurso e pode alcançar um valor ainda maior.