Polícia prende ganhador de R$ 855 milhões na loteria pela 5ª vez e motivo surpreende

O ganhador da loteria Powerball, James Farthing, foi preso na madrugada de domingo, 20 de setembro, em Georgetown, Kentucky, nos Estados Unidos, sob acusação de embriaguez em via pública. Os policiais disseram que encontraram o milionário dormindo dentro de um veículo com o motor ligado no estacionamento de um Walmart. Esta é a quinta prisão desde que ele ganhou um prêmio de US$ 167,3 milhões no ano passado, o equivalente a R$ 855 milhões.

O homem de 51 anos foi detido por volta das 4h04 da manhã do dia 20 de setembro e acusado de embriaguez em local público, após policiais responderem a uma denúncia de um veículo parado no meio de um cruzamento.

O incidente começou pouco antes das 3h da manhã, quando uma pessoa relatou ter visto um Ford Mustang branco com placa provisória no cruzamento da Cherry Blossom Way com a Connector Road. O veículo posteriormente entrou no estacionamento de um Walmart próximo e parou perto das estações de carregamento de veículos elétricos, conforme relatado por ambas as empresas.

Quando os policiais chegaram, encontraram o Mustang ainda ligado. Farthing estava sozinho dentro do veículo e dormindo no banco do passageiro. Os policiais tiveram que bater repetidamente na janela até que ele acordasse. Segundo relatos da imprensa local, os policiais alegam que Farthing parecia estar sob efeito de substâncias, apresentando olhos vermelhos e lacrimejantes, fala arrastada e dificuldade para manter o equilíbrio. As autoridades também afirmaram que os policiais sentiram cheiro de álcool e maconha.

Farthing disse aos policiais que uma mulher o havia levado de carro até o estacionamento e o deixado lá. No entanto, imagens de câmeras de segurança analisadas por outro policial mostraram o Mustang chegando ao estacionamento sem que ninguém saísse do veículo antes da chegada da polícia.

O ganhador da loteria foi levado para o Centro de Detenção do Condado de Scott após a prisão.

A prisão é o mais recente de uma série de encontros com a polícia desde que Farthing ganhou um prêmio de US$ 167,3 milhões na Powerball em abril de 2025. O prêmio foi o maior já ganho na Powerball no Kentucky, de acordo com reportagens anteriores.

Para ter ideia, apenas alguns dias após receber o prêmio, Farthing foi preso no condado de Pinellas, na Flórida, após uma altercação em um resort. Ele foi acusado de agressão a um policial e resistência à prisão depois que a polícia afirmou que ele chutou um policial que tentava separar uma briga envolvendo Farthing e outra pessoa.

Em fevereiro, Farthing foi preso no Kentucky e acusado de intimidação de um participante no processo legal .

Ele foi preso novamente em março e enfrentou acusações de furto qualificado de segundo grau e posse de maconha. Na época, a polícia alegou que Farthing entrou em uma casa em Lexington e levou aproximadamente US$ 12.000 em dinheiro.

A quarta prisão de Farthing ocorreu em julho, quando ele foi detido no Condado de Scott após um suposto incidente de violência doméstica . Ele foi acusado de estrangulamento em primeiro grau, relacionado à violência doméstica, e agressão em quarto grau, também relacionada à violência doméstica, causando lesões leves.

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