Quina 5519: prêmio de R$ 700 mil pode sair no próximo sorteio

O prêmio do próximo sorteio da Quina, concurso 5519, está estimado em R$ 700 mil. No concurso 5518 realizado na noite desta quinta-feira (18), uma aposta de São Gonçalo, Rio de Janeiro, acertou sozinha o resultado da modalidade (09 17 26 49 50) e ganhou R$ 18 milhões.

De acordo com a Caixa, no concurso 5518, foram distribuídos prêmios de R$ 6,9 mil para 139 apostas que marcaram quatro acertos. Além disso, também tiveram prêmios de R$ 131 e R$ 3,1 para três e dois acertos.

O próximo sorteio da Quina será realizado a partir das 20h desta sexta-feira (19). O evento ainda será transmitido ao vivo no canal Caixa do YouTube e página Loterias Caixa do Facebook.

Próximo sorteio da Quina

Para participar do próximo sorteio da Quina, os jogadores devem registrar suas apostas em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Até às 19h de sexta-feira (19) será feita a comercialização dos jogos.

O volante da Quina é composto por 80 dezenas, sendo necessário selecionar de cinco a 15 para concluir a aposta. Nessa modalidade também é permitido concorrer com bolão, que tem valor mínimo de R$ 10 e cota mínima de R$ 3.

Quanto custa o jogo da Quina?

A aposta simples da Quina, concurso 5519, com cinco números, sai por R$2,00. Mas aumentando a quantidade de dezenas no jogo, o valor também aumenta:

6 números custa R$12,00;

7 números custa R$42,00;

8 números custa R$112,00;

9 números custa R$252,00;

10 números custa R$504,00;

11 números custa R$924,00;

12 números custa R$1.584,00;

13 números custa R$2.574,00;

14 números custa R$4.004,00;

15 números custa R$6.006,00;

Qual é o prêmio do próximo sorteio da Quina?

O próximo sorteio da Quina tem o prêmio de R$ 700 mil, mas o valor final pode mudar dependendo do arrecadamento do concurso 5519.