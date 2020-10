Aposta de Jundiaí leva prêmio de R$ 7,7 mi da Quina; veja o resultado

A Loterias Caixa realizou o sorteio da Quina concurso 5384 nesta quarta-feira (07), em São Paulo. No resultado da Quina as seguintes dezenas foram sorteadas: 17-19-21-61-63. O prêmio previsto era de R$ 6,6 milhões, mas acumulou.

No resultado da Quina, uma aposta de Jundiaí acertou as 5 dezenas e ganhou R$ 7.740.157,23.

A segunda faixa, teve 91 apostas que acertaram quatro números e cada uma vai receber o valor de R$ 7.136,26. Na terceira faixa, de três números acertados, 6.714 apostas foram premiadas com o valor de R$ 145,44. Na quarta e última faixa de premiação, 164.749 apostas acertaram duas dezenas e vão receber R$ 3,26.

A Quina pode pagar R$ 700 mil no concurso 5385.

Como acertar o resultado da Quina?

Jogar na Quina é fácil e não requer experiência. O volante possui 80 números, mas apenas cinco são sorteados. Entretanto, para tentar a sorte, o apostador precisa marcar de cinco – para apostas simples – a 15 números para tentar acertar o resultado da Quina.

A escolha dos números pode ser feita manualmente ou por meio da Surpresinha – quando o sistema seleciona os números. Para os que acreditam que seu jogo vai sair em algum sorteio, é possível concorrer com a mesma aposta por três, seis, 12, 18 ou até 24 concursos consecutivos .

Desse modo, basta selecionar a opção Teimosinha e marcar a quantidade de vezes desejada.

Contudo, quem acertar no mínimo dois números no resultado da Quina já ganha prêmio. Nessa modalidade de jogo, cada tipo de acerto tem um nome:

Quina: para cinco números acertados

Quadra: para quatro números acertados

Terno: para três números acertados

Duque: para dois números acertados

Clique aqui e aprenda o passo a passo para jogar pela internet

Qual é o valor do prêmio no resultado da Quina?

Essa é a pergunta que mais interessa na hora de fazer uma aposta, visto que o prêmio no resultado da Quina varia conforme o valor arrecadado com as apostas. O prêmio, então, corresponde a 43,35% do total bruto, distribuídos conforme a seguir:

primeiramente, 35% para quem acertar cinco números;

em seguida, 19% para quem acertar quatro números;

logo após, 20% para quem acertar três números;

por conseguinte, 11% para quem acertar dois números;

por fim, 15% acumulam para quem acertar o de cinco números da Quina de São João;

Entretanto, caso não haja acerto no resultado da Quina em qualquer faixa premiada, o valor acumula para a respectiva categoria do próximo concurso.

Quando são realizados os sorteios?

Os sorteios da Quina acontecem seis vezes por semana: de segunda-feira a sábado. Assim, são realizados sempre às 20h, com transmissão ao vivo pela internet, por meio das redes sociais da Caixa e da RedeTV – podendo acompanhar o resultado da Quina.

Quina acumulada

Se não tiver aposta premiada na primeira, segunda, terceira ou quarta faixa, no resultado da Quina, o prêmio acumula. Portanto, o valor destinado vai para a primeira faixa do concurso seguinte.

Como receber o prêmio da aposta premiada?

Em lotéricas credenciadas, é possível retirar prêmios, do resultado da Quina, de até R$1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98). Embora, a partir desse valor, o pagamento será feito apenas nas agências da Caixa. Entretanto, se for acima de R$ 10.000,00 serão pagos após dois dias contados da data de apresentação do bilhete.

Visto que, o prêmio pode ser retirado até 90 dias depois da data do sorteio do resultado da Quina. Entretanto, caso o acertador não busque o valor, o prêmio será repassado ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

