A Quina 5413 , será sorteada nesta quarta-feira, dia 11, e pode pagar o prêmio de R$ 700 mil para a aposta que acertar as cinco dezenas . O resultado será anunciado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, por meio de transmissão ao vivo nas redes sociais da Caixa.

No sorteio da Quina, concurso 5413, de ontem (10), os números foram: 06 37 38 70 71. Uma aposta de Curitiba (PR) acertou as dezenas e ganhou R$ 695,7 mil.

Como ganhar na Quina 5413?

Para ganhar na Quina 5412 o apostador precisa escolher, no mínimo, cinco dezenas, das 80 disponíveis no volante. É preciso fazer a aposta até às 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas ou no site oficial da Caixa (www.loterias.caixa.gov.br).

Ganha prêmio quem conseguir acertar as cinco, quatro, três ou duas dezenas sorteadas. O valor da aposta mínima, de cinco números, sai por R$ 2 e da maior, de 15 números, sai por R$ 6.006,00.

Qual é a chance de ganhar na Quina?

A chance ganhar na Quina 5413 com uma aposta simples é de uma em mais de 24 milhões, segundo informações da Caixa. Entretanto, se a aposta tiver mais números, por exemplo, um jogo com 15 dezenas, a chance de ganhar é de uma em 8.005 mil.

primeiramente, a chance de ganhar é de uma em 24.040.016 para cinco números jogados;

ao passo que para seis números jogados, a chance de ganhar é de uma em 4.006.669;

em seguida, para sete números jogados, a chance de ganhar é de uma em 1.144.9763;

ao passo que, para oito números jogados, a chance de ganhar é de uma em 429.286;

ainda assim, para nove números jogados, a chance de ganhar é de uma em 190.794;

bem como para 10 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 95.396;

por consequência, para 11 números jogados desse modo, a chance de ganhar é de uma em 52.035;

já para aqueles que jogam 12 números, a chance de ganhar é de uma em 30.354;

quem aposta em 13 números, tem uma chance de ganhar a cada 18.679;

por outro lado, para o apostador que escolher 14 números, a chance de ganhar é de uma em 12.008;

por fim, para 15 números jogados, a chance de ganhar é de uma em 8.005;

