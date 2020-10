Quina concurso 5398 pode pagar nesta sexta-feira (23) um prêmio de R$ 700 mil ao apostador que acertas as cinco dezenas do jogo. As‌ ‌apostas‌‌ ‌‌podem ‌ser‌ ‌feitas ‌nas‌ ‌lotéricas‌ ‌ou‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌no‌ ‌site‌ ‌da‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h.‌ ‌

A Quina concurso 5398 pode pagar nesta sexta-feira (23) um prêmio de R$ 700 mil ao apostador que acertas as cinco dezenas do jogo. As‌ ‌apostas‌‌ ‌‌podem ‌ser‌ ‌feitas ‌nas‌ ‌lotéricas‌ ‌ou‌ ‌pela‌ ‌internet,‌ ‌no‌ ‌site‌ ‌da‌ ‌Caixa,‌ ‌até‌ ‌às‌ ‌19h.‌ ‌Já o ‌sorteio‌ ‌será realizado ‌a partir das ‌20h‌, no‌ ‌Espaço‌ Loterias Caixa,‌ ‌localizado‌ ‌no‌ ‌Terminal‌ ‌Rodoviário‌ ‌Tietê,‌ ‌em‌ ‌São‌ ‌Paulo.‌ ‌

Saiba como aumentar as chances de ganhar na Quina

Como apostar na Quina de hoje?

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Nessa modalidade, é possível ganhar prêmios acertando a partir de duas dezenas. Marque a Surpresinha, caso queira que o sistema faça o seu jogo, ou escolha a Teimosinha, se quiser repetir a aposta para outros concursos.

O preço da aposta mínima, com 5 números, é de R$ 2,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

Se você prefere apostar sem sair de casa, siga o seguinte passo a passo para aprender como jogar na quina pela internet:

Primeiramente acesse o site da Loterias Online;

Desça a página até o campo “Quina” e clique em “apostar agora”;

A cartela terá 80 números, você deverá marcar de 5 a 15;

Selecione os números desejos;

Clique então em “ir para pagamento”;

Por fim, efetue o pagamento da forma que deseja.

Probabilidade de ganhar na Quina concurso 5398

A chance de ganhar na Quina é um pouco maior do que a de loterias como a Mega-Sena, mas não é muito grande. De acordo com a Caixa, a chance de ganhar na Quina é de 1 em 24.040.016. Isso significa que ao fazer uma aposta você concorre em um universo com 24.040.016 combinações possíveis.