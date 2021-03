Resultado da Quina 5523: veja os números do prêmio de R$ 4 milhões

O resultado da Quina 5523 de quarta-feira (24/03/21), que pode pagar prêmio de R$ 4 milhões, será divulgado hoje, a partir das 20 horas. Para levar a bolada, o apostador deve acertar as 5 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Veja o resultado da Quina 5523 Os números sorteados foram:

Ganhadores em tempo real acesse – resultado da Quina 5523

Acompanhe aqui se você é um novo milionário: loterias Caixa.

Resultados anteriores da Quina

Confira o resultado da Quina concurso 5522, sorteado na terça-feira, 23 de de março (23/03). Os números sorteados foram: 26 29 61 69 74

Confira o resultado da Quina concurso 5521, sorteado na segunda-feira, 22 de de março (22/03). Os números sorteados foram: 13 21 31 48 77

Confira o resultado da Quina concurso 5520, sorteado na sábado, 20 de de março (20/03). Os números sorteados foram: 21 37 42 53 61

Confira o resultado da Quina concurso 5519, sorteado na sexta, 19 de de março (19/03). Os números sorteados foram 19 07 12 59 08

Confira o resultado da Quina concurso 5518, sorteado na quinta, 18 de de março (18/03). Os números sorteados foram: 49 09 26 50 17

Confira o resultado da Quina concurso 5517, sorteado na quarta, 17 de de março (17/03). Os números sorteados foram: 21 17 65 77 20

Confira o resultado da Quina concurso 5516, sorteado na terça, 16 de de março (16/03). Os números sorteados foram: 02 63 77 29 72

Premiação da Quina

Quanto ganho se acertar três números na Quina? O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Deste valor, 20% é distribuído entre os acertadores de três números.

Quanto ganha quem acerta 2 números na quina? Quando você acerta o Duque (dois números), geralmente o prêmio é baixo. Em média você ganhará 2 reais. Ou seja, você ainda recupera o valor da aposta.

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de D+2 a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.