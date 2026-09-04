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Resultado da Quina 7110 hoje e ganhadores de sexta

Prêmio dessa noite está em R$ 15 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina 7110 de hoje DCI
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O resultado da Quina 7110 de sexta-feira, dia 4 de setembro de 2026, será sorteado no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal. O prêmio é de R$ 15 milhões. Veja o resultado em tempo real: 09-14-54-57-80

Para conseguir faturar algum prêmio na loteria, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Resultado da Quina 7110 de hoje

A extração dessa e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7110 são: 09-14-54-57-80

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Boa sorte!

Confira o resultado de ontem.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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