Resultado da Quina 7145 hoje, concurso do dia

Resultado da Quina 7145 hoje, concurso do dia

Os números do resultado da Quina concurso 7145 serão sorteados a partir das 11h (horário de Brasília) do domingo. O prêmio para a apostador que acertar as cinco dezenas está acumulado em R$ 50 milhões.

Resultado da Quina concurso 7145

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje:

Ganhadores do prêmio das Loterias da Caixa

Para conseguir ganhar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de duas a cinco dezenas do resultado da Quina concurso 7145. Se mais de uma aposta acertar os cinco números, a quantia principal será dividida igualmente entre os ganhadores.

Nenhuma faixa paga prêmios fixos e o valor é definido após o rateio entre os ganhadores.

O que acontece se ninguém ganhar? Se não tiver ganhador em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Para receber o prêmio, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

O prazo para conseguir receber o prêmio é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 7145.

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