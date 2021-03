Resultado da Quina 5521 de segunda-feira (22/03/2021); veja os números

O Resultado da Quina concurso 5521 ,que pode pagar prêmio de R$ 2,3 milhões, será divulgado a partir das 20 horas da segunda-feira (22/03). Para levar a bolada, o apostador deve acertar as seis dezenas no primeiro ou no segundo sorteio, de acordo com as Loterias Caixa.

Resultado da Quina 5521

O resultado da Quina 5521 pode ser conferido a parti das 20h. Ganham prêmios os jogadores que marcarem dois, três, quatro ou cinco números do concurso.

Todos os resultados da Quina

Resultado da Quina concurso 5520, sorteado no sábado (20/03): 21 37 42 53 61.

Resultado da Quina concurso 5519, sorteado na sexta-feira (19/03): 19 07 12 59 08.

Resultado da Quina concurso 5518, sorteado na quinta-feira (18/03): 49 09 26 50 17.

Resultado da Quina concurso 5517, sorteado na quarta-feira (17/03): 21 17 65 77 20.

Resultado da Quina concurso 5516, sorteado na terça-feira (16/03): 02 63 77 29 72.

Resultado da Quina concurso 5515, sorteado na segunda-feira (15/03): 45 54 28 40 46.

Então, é possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Portanto, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98) o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias de sua apresentação na agência da Caixa.

Prêmio da loteria

Desse modo, não existindo aposta premiada, em concurso regular, na 1ª, 2ª, 3ª ou 4º faixa(s), o(s) valor(es) acumula(m) para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação. Então, no concurso especial do dia 24 de junho de cada ano, a regra de acumulação segue o seguinte critério:

Não existindo aposta premiada na 1ª faixa (quina), este valor será somado ao valor da 2ª faixa e rateado entre as apostas que contiverem 4 prognósticos certos (quadra);

Se não houver apostas premiadas na 1ª faixa (quina) e na 2ª faixa (quadra), os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 3ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 3 prognósticos certos (terno);

Não existindo apostas premiadas na 1ª faixa (quina), na 2ª faixa (quadra) e na 3ª faixa (terno) os valores destinados a prêmios para estas faixas serão somados ao valor da 4ª faixa, e rateados entre as apostas que contiverem 2 prognósticos certos (duque);

Não existindo apostas premiadas em quaisquer faixas de premiação, os valores acumulam para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação.

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Você também vai gostar de ler sobre loterias: