Resultado da Quina concurso 5723 de segunda-feira (06/12/21)

O sorteio dos números do resultado da Quina concurso 5723 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) desta segunda-feira, 06 de dezembro. Se um apostador acertar as cinco dezenas, pode ganhar o prêmio que está acumulado em R$ 4,7 milhões.

Resultado da Quina 5723

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Ganhadores do prêmio da Quina

Os bilhetes que forem registrados com dois, três, quatro ou os cinco números do resultado da Quina 5723 serão premiados com alguma quantia. A bolada sai para a aposta que tiver todos os números sorteados e, se houver mais de um jogador, a quantia principal será dividida igualmente entre as partes.

A Caixa destina uma parte do valor arrecado no sorteio vai para o pagamento dos prêmios na modalidade. Nenhuma faixa da Quina tem valor fixo de premiação e a quantia dos ganhadores é definida após a divisão entre as partes.

Se não tiver acertador do resultado da Quina 5723 de hoje em qualquer faixa, o prêmio acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação.

Como receber o prêmio da Quina?

A Caixa lembra que prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências do banco. Os ganhadores também devem ficar atentos às datas. Os prêmios prescrevem após 90 dias da data do sorteio.

Já os prêmio de apostas online podem ser transferidos para uma conta do Mercado Pago. O prazo para conseguir receber as quantias é de até 90 dias corridos contados a partir do sorteio do resultado da Quina 5723 de hoje.

