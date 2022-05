Resultado da Quina concurso 5861 de hoje, terça – 24/05/22

O resultado da Quina concurso 5861 de hoje, quarta-feira, dia 24 de maio, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). De acordo com as Loterias Caixa, o prêmio para o apostador que acertar os cinco números é de R$ 3,2 milhões.

Resultado da Quina concurso 5861

Os números sorteados no resultado da Quina de hoje foram:

Ganhadores da Quina

São quatro faixas de premiação que os apostadores conseguem faturar: cinco acertos, quatro acertos, três acertos e dois acertos. As quantias são variadas já que a modalidade não possui prêmio fixo e valor depende do total arrecadado no sorteio do resultado da Quina 5861.

Os prêmios podem ser resgatados nas agências da Caixa sendo necessário apresentar o RG e CPF, além do bilhete. Os sortudos também consegue sacar a quantia em casas lotéricas se for de até 1.903,98.

Já as pessoas que registraram as apostas em um dos canais eletrônicos e foi premiado, uma terceira opção é solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. O prêmio fica disponível para resgate por até 90 dias corridos a partir da data do sorteio do resultado da Quina concurso 5861.

Após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não havendo acertador do resultado da Quina em qualquer faixa, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Próximo sorteio – A Quina concurso 5862 está prevista para ser sorteada nesta quarta-feira, dia 25 de maio. Todos os sorteios da modalidade são realizados sempre às 20h.

