A Caixa Econômica Federal sorteou em São Paulo, na noite de terça-feira (13/10), as dezenas do concurso 5389 da Quina. Se uma ou mais apostas acertarem todos os números, o prêmio da loteria a ser distribuído está estimado em R$ 4,5 milhões. Confira o resultado da Quina: 04-06-16-22-75

A Caixa ainda não informou se houve algum bilhete que acertou todos os números no resultado da Quina. No concurso anterior, não houve apostas ganhadoras. O sorteio é realizado a partir das 20h.

Premiação

O prêmio de R$ 4,5 milhões do resultado da Quina do dia 13 de outubro deve ser sacado em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, o apostador deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Resultado da Quina e acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa do resultado da Timemania, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O apostador também precisa ficar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Veja o resultado da Quina e mais loterias:

Além do resultado da Quina, você também vai gostar de ler:

** Todos os resultados divulgados nesta página são fornecidos pela Caixa Econômica Federal, única responsável pelos sorteios. A atualização dos resultados é automatizada via Loterias Caixa.