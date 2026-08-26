Quina

Resultado da Quina hoje: rateio do concurso 7102 e vencedores do dia

Premiação está em R$ 2,6 milhões

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina concurso 7102 DCI
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A Quina 7102 pode pagar um prêmio estimado em R$ 2,6 milhões nesta quarta, 26 de agosto. O valor será destinado a quem acertar as cinco dezenas sorteadas. O concurso será realizado às 21h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Na Quina, o jogador pode escolher de cinco a 15 números entre os 80 disponíveis.

Resultado da Quina concurso 7102

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7102 são: 11-14-38-43-77

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Resultado da Quina hoje: rateio do concurso 7101 e vencedores

Resultado da Quina hoje: rateio do concurso 7101 e vencedores

Resultado da Quina concurso 7100

Resultado da Quina de hoje: rateio do concurso 7100 e vencedores

Resultado da Quina concurso 7099

Resultado da Quina de hoje: rateio do concurso 7099

Quina

Aposta de SP ganha R$ 16 milhões na Quina; veja 3 opções de investimento

Resultado da Quina concurso 7098

Saiu: Resultado da Quina de hoje: concurso 7098 de sexta

Resultado da Quina concurso 7097

Resultado da Quina de hoje: concurso 7097 de quinta

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes