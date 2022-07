Resultado Quina 5905: sorteio de hoje, sábado, 23/07

O resultado Quina 5905 de sábado, 23 de julho, será divulgado a partir das 20h (horário de Brasília). O apostador que conseguir acertar as cinco dezenas sorteados hoje poderá receber um prêmio de R$ 6 milhões. Acompanhe os números sorteados hoje em tempo real.

Resultado Quina 5905 de hoje

Os números sorteados no resultado Quina 5905:

Para ganhar algum prêmio é preciso acertar duas, três, quatro ou cinco dezenas do resultado da Quina 5905. O prêmio principal sai para a faixa principal, mas se houver mais de um ganhador a Caixa divide o valor igualmente entre as partes.

Nenhuma faixa da modalidade paga uma quantia fixa para os ganhadores, pois a Caixa distribui uma parte do valor arrecado no sorteio para todas as faixas. Caso não tenha acertador do resultado da Quina de hoje em qualquer faixa, o prêmio acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação.

