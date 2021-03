Sorteio da Quina 5523 tem prêmio de R$ 4 milhões nesta quarta-feira

O sorteio do concurso 5523 da Quina foi transferido para as 20h desta quarta-feira (24/03/21), e será transmitido ao vivo pelas redes sociais da CAIXA (YouTube e Facebook) e TV.

Como é o sorteio da Quina?

Para o sorteio da Quina, você aposta em 5, 6 ou 7 números, entre os 80 disponíveis, e concorre a prêmios de valores grandiosos. São 6 sorteios semanais: de segunda-feira a sábado, às 20h, e você ganha se acertar 3, 4 ou 5 números. No sorteio da Quina, em cada aposta premiada, será pago apenas uma faixa de premiação, ou seja, a de maior quantidade de acerto

Não existindo aposta premiada, em concurso regular, na 1ª, 2ª ou 3ª faixa(s), o(s) valor(es) acumula(m) para o concurso seguinte, na 1ª faixa de premiação.

Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Com a aposta mínima de cinco números (que custa R$ 2), você tem uma chance em 24 milhões de acertar todas elas e levar o maior prêmio da Quina. Se colocar mais uma dezena no jogo, o preço da aposta sobe para R$ 12, mas as chances passar a ser de uma em quatro milhões.

