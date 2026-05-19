Veja o resultado da Quina 7029 concurso hoje terça-feira

A Quina sorteou nesta terça-feira, dia 19, um prêmio estimado em R$ 12 milhões pelo concurso 7029. Para levar a bolada principal, o apostador precisa acertar os cinco números do dia. O sorteio acontece em São Paulo, a partir das 21h.

Resultado da Quina concurso 7029

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7029: 13-14-17-20-59

Ganhadores da loteria

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

No entanto, os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio do resultado da Quina concurso 7029. Sendo assim, após esse prazo, os valores vão ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor da Quina acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.