QUINA concurso 7028 hoje: resultado de segunda-feira

O resultado da Quina 7028 foi sorteado nesta segunda, 18 de maio de 2026, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo. O concurso estava com prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

Os números sorteados na Quina: 01-16-41-42-74

Resultado da Quina concurso 7028 de hoje

A extração dessa e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio!

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Ganhadores da Quina

Para conseguir faturar algum prêmio na loteria, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a edição de São João.

Últimos resultados

Confira os resultados mais recentes da quina, a loteria da Caixa Econômica Federal que sorteia cinco números entre 01 e 80, com concursos realizados de segunda a sábado.