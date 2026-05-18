Quina

QUINA concurso 7028 hoje: resultado de segunda-feira

Loteria dessa segunda-feira, 18 de maio, sai às 21h

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Resultado da Quina concurso 7028 de hoje Quina 7028 - DCI

O resultado da Quina 7028 foi sorteado nesta segunda, 18 de maio de 2026, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal, em São Paulo. O concurso estava com prêmio estimado em R$ 10,5 milhões.

Os números sorteados na Quina: 01-16-41-42-74

Resultado da Quina concurso 7028 de hoje

A extração dessa e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio!

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Leia também

QUINA 7027 hoje: resultado do sábado

Veja o resultado da Quina 7026 concurso hoje sexta-feira

Ganhadores da Quina

Para conseguir faturar algum prêmio na loteria, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a edição de São João.

Últimos resultados

Confira os resultados mais recentes da quina, a loteria da Caixa Econômica Federal que sorteia cinco números entre 01 e 80, com concursos realizados de segunda a sábado.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Veja o resultado da Quina 7025 concurso hoje quinta-feira

Veja o resultado da Quina 7024 concurso hoje

Veja resultado QUINA 7023 hoje: números sorteados em 12 de maio

Quina de São João 2026 tem prêmio de R$ 240 milhões e apostas abertas

Veja resultado QUINA 7022 hoje: números sorteados em 11 de maio

Resultado da Quina 7021: dezenas sorteadas em 09/05/2026

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes