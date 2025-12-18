Resultado da Timemania 2333 e Dia de Sorte 1154 neste quinta

Prêmios são de 68 milhões na Timemania e R$ 1,6 milhão no Dia de Sorte

Confira o resultado da Timemania 2333 e Dia de Sorte 1154, loterias sorteadas nesta terça-feira, dia 18 de dezembro. As extrações começam às 21h (de Brasília). A ordem dos números a seguir estarão na ordem do sorteio.

Todos os sorteios dos resultadas das loterias da Caixa são realizado em São Paulo. Veja os números:

Veja as dezenas do resultado da Timemania 2332: 40-49-51-52-58-61-80 | Bragantino

Agora confira o resultado do Dia de Sorte 1153 em tempo real: 01-03-05-08-15-16-24 | Maio

Timemania tem prêmio de R$ R$ 68.000.000,00 e a Dia de Sorte R$ 1,6 milhão.

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

O apostador que acertou o resultado de alguma modalidade pode receber prêmios de até R$ 2,2 mil em lotéricas ou agências da Caixa. Para valores maiores, o resgate só poderá ser feito em agências da Caixa.

É necessário levar, além do bilhete, um comprovante de identidade com CPF para conseguir fazer o resgate. Os prêmios das apostas que acertaram algum resultado das loterias da Caixa, podem ser retirados em até 90 dias corridos após a data do sorteio.