Resultado da Timemania 2400 e Dia de Sorte 1223 de sábado

Timemania tem prêmio de R$ 34.000.000,00 e a Dia de Sorte R$ 300 mil

A Caixa sorteia o resultado da Timemania 2400 e do Dia de Sorte 1223, loterias sorteadas nesta sábado, 6 de junho, pela Caixa Econômica Federal. As extrações acontecem a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação dos números na ordem em que são sorteados.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania: 22-47-51-57-58-64-73 | Ypiranga/RS

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte: 06-10-11-20-21-24-30 | OUTUBRO

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.

Acompanhe as loterias do DCI.