Resultado da Timemania 2415 hoje: prêmio é de R$ 3,5 milhões

A Timemania concurso 2415 será sorteada nesta terça-feira, 14 de julho, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões para quem acertar as sete dezenas. A extração acontece a partir das 21h, pelo horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Resultado da Timemania 2415

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania desta quinta-feira:

Timemania 2413: 04-10-11-21-42-44-69

Time do Coração: Volta Redonda

O prêmio de R$ 3,1 milhões será pago à aposta que cravar as sete dezenas do concurso. Caso mais de um bilhete acerte a faixa principal, o valor é dividido entre os ganhadores. Se ninguém acertar todos os números, a quantia acumula para o próximo sorteio.

Na Timemania, o apostador escolhe dez números entre os 80 disponíveis no volante e também marca um Time do Coração. Em cada concurso, são sorteadas sete dezenas e um clube.

Como receber o prêmio da Timemania?

Quem acertar alguma faixa de premiação pode retirar valores de até R$ 2.259,20 em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, apresentando o bilhete premiado e um documento oficial com CPF.

Prêmios acima desse valor devem ser sacados exclusivamente em uma agência da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Os sorteios das Loterias Caixa acontecem no Espaço da Sorte, em São Paulo, e movimentam apostadores em todo o Brasil. O resultado da Timemania 2413 será atualizado assim que as dezenas forem divulgadas.