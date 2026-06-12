Loterias

Resultado da Timemania 2402 e Dia de Sorte 1225 de quinta

Sorteios das modalidades são os últimos da noite

Escrito por Anny Malagolini
Resultado da Timemania 2402 e Dia de Sorte 1225 de quinta DCI

A noite desta quinta-feira, 11 de junho, reserva novas chances para quem sonha em conquistar uma bolada nas Loterias Caixa. Os concursos 2402 da Timemania e 1225 do Dia de Sorte serão sorteados a partir das 21h (horário de Brasília), com divulgação das dezenas em tempo real. Os apostadores concorrem aos prêmios principais ao acertarem os números sorteados em cada modalidade.

Resultado da Timemania e Dia de Sorte hoje

Confira abaixo as dezenas sorteadas na Timemania: 38-42-43-63-77-72-78 | Campinense – PB

Veja agora os números do concurso do Dia de Sorte:

Como receber o prêmio das loterias da Caixa?

Quem acertou alguma faixa de premiação da loteria pode sacar valores de até R$ 2.259,20 diretamente em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, mediante apresentação do bilhete premiado e de um documento oficial com CPF.

Já prêmios acima desse valor devem ser retirados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal. O prazo para resgate é de até 90 dias corridos após a data do sorteio. Após esse período, o valor é repassado ao Tesouro Nacional.

Fique atento aos resultados e acompanhe diariamente os sorteios das principais loterias do Brasil. Os sorteios das loterias da Caixa são realizados em São Paulo e atraem milhares de apostadores em todo o país. A seguir, veja os números de cada modalidade.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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