Tele sena

Confira o resultado da Tele Sena (16/11): 4º sorteio de 34º aniversário

Novo sorteio sai por volta das 19h deste domingo, 16 de novembro

Escrito por Anny Malagolini
resultado da Tele Sena Foto: SBT

Neste domingo, 16 de novembro, sai o quarto sorteio da Tele Sena de aniversário de 34 anos. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

1º sorteio 26/10/2025: 02-04-19-20-24-28-54
2º sorteio 02/11/2025: 03-09-15-16-34-35-38
3º sorteio 09/11/2025: 05-07-12-13-14-40-53
4º sorteio 16/11/2025: em breve.
5º sorteio 23/11/2025:

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Como é a Tele Sena de aniversário 2025

A Tele Sena de 34º Aniversário chega com novas modalidades e prêmios que podem chegar a R$ 1 milhão.

  • No Mais Pontos (Quadro Cheio) e Menos Pontos, os participantes podem ganhar até R$ 1.000.000,00.
  • O Ganhe Já oferece mais de 30 mil prêmios instantâneos, com valores de até R$ 1 milhão.
  • O Prêmio de Hora em Hora sorteia R$ 1.000,00 a cada hora, totalizando 840 prêmios durante a campanha. No final, o Número da Sorte Milionário entrega R$ 1 milhão a um vencedor.
  • A promoção Painel do “X” ainda distribui prêmios como R$ 5 mil, motos, viagens, smart TVs, vales-compra, uma casa de R$ 300 mil e, no último painel, R$ 1 milhão.

As Tele Senas podem ser adquiridas pelo site, aplicativo ou nos pontos de venda.

Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira o resultado da Tele Sena (9/11): 3º sorteio de 34º aniversário

Confira o resultado da Tele Sena (2/11): 2º sorteio de 34º aniversário

Confira o resultado da Tele Sena (26/10): 1º sorteio de 34º aniversário

Confira o resultado da Tele Sena (19/10): 5º sorteio da Primavera 2025

Confira o resultado da Tele Sena (12/10): 4º sorteio da Primavera 2025

Confira o resultado da Tele Sena (5/10): 3º sorteio da Primavera 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes