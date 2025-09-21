Tele sena

Confira o resultado da Tele Sena (21/9): 1º sorteio da Primavera 2025

Primeiro sorteio sai por volta das 19h deste domingo, 21 de setembro

Escrito por Anny Malagolini

Neste domingo, 21 de setembro, será realizado o primeiro sorteio da Tele Sena da Primavera de 2025. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

1º sorteio 21/09/2025:
2º sorteio 29/09/2025:
3º sorteio 05/10/2025:
4º sorteio 12/10/2025:
5º sorteio 19/10/2025:

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Como é a Tele Sena da Primavera 2025

A Tele Sena de Primavera traz três modalidades principais:

  • Mais e Menos Pontos: o comprador marca dezenas e ganha quem fizer mais ou menos acertos nos cinco sorteios previstos. Os prêmios podem chegar a 88.888 vezes o valor do título para “Mais Pontos” e 44.444 vezes para “Menos Pontos”, com probabilidade mínima de 1 em 4 milhões.
  • Meu Salário Extra: 25 sorteios ao longo dos dois primeiros meses. Cada contemplado leva um prêmio equivalente a 4.266 vezes o valor do título.
  • Ganhe Já: campos raspáveis que podem render prêmios instantâneos entre R$ 15 e R$ 100 mil. São mais de 54 mil prêmios por série, também sujeitos a imposto de renda.

Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Confira o resultado da Tele Sena (14/9): 5º sorteio da Independência 2025

Confira o resultado da Tele Sena (7/9): 4º sorteio da Independência 2025

Veja o resultado da Tele Sena (31/8): 3º sorteio da Independência 2025

Veja o resultado da Tele Sena (24/8): 2º sorteio da Independência 2025

Veja o resultado da Tele Sena (17/8): 1º sorteio da Independência 2025

Veja o resultado da Tele Sena (10/8): 6º sorteio de Dia dos Pais 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes