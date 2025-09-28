Confira o resultado da Tele Sena (28/9): 2º sorteio da Primavera 2025

Segundo sorteio sai por volta das 19h deste domingo, 28 de setembro

Neste domingo, 28 de setembro, foi realizado o segundo sorteio da Tele Sena da Primavera de 2025. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

1º sorteio 21/09/2025: 03-12-22-32-37-43

2º sorteio 28/09/2025: 18-35-39-42-44-47

3º sorteio 05/10/2025:

4º sorteio 12/10/2025:

5º sorteio 19/10/2025:

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Como é a Tele Sena da Primavera 2025

A Tele Sena de Primavera traz três modalidades principais:

Mais e Menos Pontos: o comprador marca dezenas e ganha quem fizer mais ou menos acertos nos cinco sorteios previstos. Os prêmios podem chegar a 88.888 vezes o valor do título para “Mais Pontos” e 44.444 vezes para “Menos Pontos”, com probabilidade mínima de 1 em 4 milhões.

Meu Salário Extra: 25 sorteios ao longo dos dois primeiros meses. Cada contemplado leva um prêmio equivalente a 4.266 vezes o valor do título.

Ganhe Já: campos raspáveis que podem render prêmios instantâneos entre R$ 15 e R$ 100 mil. São mais de 54 mil prêmios por série, também sujeitos a imposto de renda.

Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.