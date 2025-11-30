Confira o resultado da Tele Sena (30/11): 1º sorteio de Natal

Novo sorteio sai por volta das 19h deste domingo, 30 de novembro

Neste domingo, 30 de novembro, sai o primeiro sorteio da Tele Sena de Natal Milionário. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

1º sorteio 30/11/2025:

2º sorteio 07/12/2025:

3º sorteio 14/12/2025:

4º sorteio 21/12/2025:

5º sorteio 28/12/2025:

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Como é a Tele Sena de Natal 2025

A Tele Sena de Natal 2025 chega como a maior edição da história, com prêmios que podem alcançar R$ 1 milhão em várias modalidades.

No Mais Pontos (Quadro Cheio) e no Menos Pontos, os participantes disputam valores de até R$ 1.000.000,00.

O Ganhe Já traz mais de 78 mil prêmios instantâneos, com raspáveis que podem render até R$ 1 milhão na hora.

O Número da Sorte distribui 3.000 prêmios de R$ 1.250 ao longo da campanha, e o Número do Milhão entrega R$ 1 milhão ao final da edição.

A promoção Painel do “X” continua como uma das atrações mais aguardadas. O participante pode acumular valores progressivos, ganhar prêmios regionais de R$ 3 mil, visitar o SBT e disputar até R$ 1 milhão no palco.

A edição ainda convive com a Tele Sena Semanal nº 81, que custa R$ 5 e oferece mais de R$ 1,1 milhão em prêmios.

Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.