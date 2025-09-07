Tele sena

Confira o resultado da Tele Sena (7/9): 4º sorteio da Independência 2025

Quarto sorteio sai por volta das 19h deste domingo, 7 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
Confira o resultado da Tele Sena (7/9) Foto: SBT/Youtube

Neste domingo, 7 de setembro, será realizado o terceiro sorteio da Tele Sena da Independência de 2025. Nesta edição, os participantes concorrem aos prêmios dos quadros Mais e Menos Pontos, além do esperado sorteio da Tele Sena Completa.

1º sorteio 17/08/2025: 15-32-33-41-46-47
2º sorteio 24/08/2025: 05-13-16-25-26-29
3º sorteio 31/08/2025: 35-40-42-43-48-50
4º sorteio 07/09/2025: 08-11-18-19-30-37
5º sorteio 14/09/2025:
6º sorteio 21/09/2025:

Esse é um quadro com 35 dezenas, no qual você pode marcar os números sorteados durante os seis sorteios da campanha que são veiculados aos domingos no SBT.

Como é a Tele Sena da Independência 2025

A edição de sorteios da Independência de 2025 está no ar e traz uma enxurrada de prêmios para quem decidir apostar na sorte. Cada título tem 35 dezenas, e ao longo de cinco sorteios são extraídas 30 delas. Ganha quem fizer mais ou menos acertos. Os prêmios podem chegar a quase 90 mil vezes o valor do título para quem acertar mais pontos.

No Meu Salário Extra serão 25 sorteios ao longo dos dois primeiros meses de vigência. O título sorteado pode render ao ganhador um prêmio equivalente a mais de 4.200 vezes o valor do título.

Ganhe Já, a modalidade instantânea com campos raspáveis. É possível ganhar prêmios imediatos que variam de R$ 15 a R$ 100 mil.

E ainda tem mais: a Promoção Comercial “Painel do X” Especial de Pais vai levar participantes ao palco do SBT com Patrícia Abravanel. Quem participar concorre a prêmios como: carro, moto, Smartphone e Smart TV.

Como faço para receber o prêmio da Tele Sena?

Acertou os números de alguma faixa? Entre em contato para fazer o resgate da quantia. Para isso, é preciso acessar a Central de Atendimento no site da Tele Sena ou ligar para os telefones: 0800 701 0319 ou 11 3188-5090.

A Tele Sena não determina uma quantia de acertos mínima ou máxima para os apostadores faturarem algum prêmio. Ganha a cartela que marcar primeiro mais dezenas ou menos dezenas, dependendo do quadro de premiação.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

